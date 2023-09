Parashikimi i motit 20 Shtator 2023

08:08 20/09/2023

Sipas MeteoAlb, territori shqiptar gjatë paradites paraqitet me intervale të gjata kthjellimesh në ultësirën perëndimore dhe kalime vranësirash në zonat malore, ku më të dukshme vranësirat do të jenë në veri të vendit.

Por pas mesdite parashikohet që vranësirat të shfaqen në të gjithë territorin, të cilat pritet që më të theksuara të jenë gjatë mbrëmjes dhe natës vonë kryesisht në zonat Veri – Veriperëndimore. Ndërsa në zonat Jugore dhe Juglindore do të ketë më pak vranësira.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por bien lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 33°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi kryesisht Verior duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 2 ballë./tvklan.al