Parashikimi i motit 22 Nëntor

Kushtet atmosferike të paqëndrueshme mbeten prezente në vendin tonë. Pjesa e parë e ditës dominohet nga kthjellimet dhe vranësirat më të dendura në zonat veriore dhe qendër duke rrezikuar shira të përkohshëm si dhe reshje dëbore në zonat malore.

Pasditja dhe mbrëmja vijojnë me kthjellime dhe vranësira të dendura në të gjithë territorin. Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes por mesdita sjell rritje me 1- 2 gradë të temperaturave duke luhatur vlerat ditore nga 3 deri 21 °C.

Era do fryjë e lehte dhe mesatare, me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi verior-veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim mbi 2 ballë. /tvklan.al