Parashikimi i motit 23 Tetor 2022

08:00 23/10/2022

Sipas MeteoAlb, deri në orët e mesditës pothuajse i gjithë territori shqiptar do të jetë në mbizotërimin e kthjellimeve. Ndërsa në vijim, parashikohet të ketë shfaqje të vranësirave kalimtare në zonat malore dhe pjesërisht në zonën e ulët, ku më të fokusuara vranësirat do të jenë në shtrirjen Lindore por nuk do të mund të sjellin reshje.

Zonat bregdetare edhe në pjesën e dytë të ditë mbeten në dominimin e motit të kthjellët. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të ulen lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8°C deri në 26°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në det dallgëzim 2 ballë./tvklan.al