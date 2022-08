Parashikimi i motit 25 Gusht

08:00 25/08/2022

Deri në mesditë Shqipëria do të mbizotërohet nga moti i kthjellët në bregdet dhe zonën e ulët, por kalime vranësirash do të ketë në zonat malore. Ndërsa në pjesën e dytë të ditës pritet grumbullim i vranësirave duke sjellë rrebeshe shiu në pjesën më të madhe të vendit ku në zonat veriore dhe qendrore do të jenë në formë shtërngatash.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 15°C deri në 32°C.

Era do të fryjë mesatare dhe herë pas here e fortë me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim deri në 3 ballë./tvklan.al