Parashikimi i motit 25 Nëntor 2022

08:08 25/11/2022

Sipas MeteoAlb, territori shqiptar përgjatë gjithë ditës do të mbizotërohet nga masat ajrore të qëndrueshme të cilat do të sjellin gjatë paradites alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ku më të theksuara kthjellimet do të jenë në ultësirën perëndimore. Ndërsa pasmesdite pritet të ketë shtim gradual të në pothuajse gjithë vendin tonë.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 15°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Verior duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë./tvklan.al