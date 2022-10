Parashikimi i motit 25 Tetor 2022

Shpërndaje







08:05 25/10/2022

Sipas MeteoAlb, vendi ynë që në orët e para të mëngjesit do të jetë në dominimin e motit të kthjellët, ku orët e shumta me diell do të jenë prezent në të gjithë territorin.

Por parashikohet që pas orëve të mesditës herë pas here në zonat malore të ketë kalime të pakta të vranësirave, të cilat nuk do të mund të sjellin reshje.

Ndërsa zonat bregdetare dhe të ulëta do të mbeten në ndikimin e motit të kthjellët edhe në pjesën e dytë të ditës.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të mbeten konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 9°C deri në 29°C.

Era do të fryjë mesatarisht në det me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët. /tvklan.al