Parashikimi i motit 26 Dhjetor 2021

08:00 26/12/2021

Sipas MeteoAlb deri në mesditë, dy skajet veri-jug do të paraqiten me vranësira të dendura dhe reshje të pakta e të izoluara por me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të jetë moti në zonat qendrore.

Orët e pasdites, vijojnë me vranësira të dendura në të gjithë vendin duke rrezikuar herë pas here shira të dobët dhe lokalë, në zona të thella malore do të ketë reshje të izoluara dëbore.

Kjo situatë me reshje të pakta shiu e dëbore do të vijojë deri vonë në mbrëmje kur pritet intensifikim i tyre.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 19°C.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi 50 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 4 ballë./tvklan.al