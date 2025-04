Sipas MeteoAlb, parashikohet rënie e lehtë e vlerave barike duke sjellë në territorin Shqiptar mbizotërim të vranësirave dhe shirave. Më të theksuara shirat do të jenë në skajin Verior-Verilindor duke bërë që reshjet të jenë në formë rrebeshi.

Pjesa e dytë e ditës; do të vijojë me vranësira dhe shira në të gjithë territorin, por me intensitet të ulët. Përjashtuar zonat Juglindore të cilat do të mbeten me rrebeshe afat-shkurtra shiu si edhe mini-stuhi breshëri.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë si në mëngjes edhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 4°C vlera minimale e shënuar në qytetin e Peshkopisë deri në 23°C vlera maksimale e cila pritet në qytetin e Kuçovës.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë duke arritur shpejtësinë maksimale mbi 50 km/h nga drejtimi Verior; për pasojë në brigjet detare do të krijohet dallgëzim 3 – 4 ballë./tvklan.al