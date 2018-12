Parashikimi i motit 27 Dhjetor

Masat ajrore të ftohta dhe të thata me origjine verilindore do të vijojnë ndikimin e tyre në të gjithë territorin duke bërë që moti të jetë i kthjellët, por i ftohtë. Pasditja mbetet në të njëjtat kushte atmosferike, ku kthjellimet dhe vranësirat e lehta do të jenë dominante.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ekstremale nga -6°C në 14°C.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi lindor-verilindor duke krijuar në det dallgëzim 3 ballë./tvklan.al