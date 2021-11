Parashikimi i motit 27 Nëntor 2021 - Tv Klan

Parashikimi i motit 27 Nëntor 2021

08:00 27/11/2021

Sipas MeteoAlb vendi unë do të vijojë të jetën nën ndikimin e sistemit të vranësirave dhe shirave në të gjithë territorin, ku herë pas here do të ketë edhe rrebeshe.

Orët e mesditës do të sjellin intervale të shkurtra kthjellimesh, kryesisht në ultësirën perëndimore. Pasditja mbetet me vranësira dhe shira intensive në veri-veriperëndim ndërsa shira mesatar në zonat Qendrore dhe Jugore.

Gjatë natës pritet intensifikim i reshjeve në të gjithë territorin. Temperaturat e ajrit do të ulen sërish në mëngjes dhe mesdite duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 19°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi permanent Jugor, kjo do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohen dallgëzim 6 ballë./tvklan.al