Parashikimi i motit 27 Shkurt 2022

08:00 27/02/2022

Sipas MeteoAlb, paraditja do të jetë sjelli reshje, ku në zonat e izoluara pritet të kemi dhe reshje me intensitet mesatar. Në ultësirën perëndimore do të kemi reshje shiu. Ndërsa në zonat malore do të ketë rishfaqje të dëborës. Por pasditja dhe mbrëmja prëmirësojnë lehtë motin, ku parashikohet të ketë dhe intervale të shkurtra me kthjellime.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -2°C deri në 14°C.

Era do të fryjë me shpejtësi 50 km/h nga drejtimi Lindor – Verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 4 ballë./tvklan.al