Parashikimi i motit, 27 Shkurt 2024

08:03 27/02/2024

Sipas MeteoAlb territori Shqiptar do të paraqitet, nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike ku moti i kthjellët dhe relativisht i ngrohtë do të dominojë në zonat e ulëta dhe përgjatë vijës bregdetare ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të karakterizohen zonat malore.

Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me kthjellime dhe vranësira të herë pas-herëshme në të gjithë territorin e vendit. Kjo situatë atmosferike do të na shoqërojë deri mëngjesin e së mërkurës.

Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë gjatë mëngjesit, por vijojnë konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 4 °C vlera më e ulët në Peshkopi deri në 21 °C vlera më e lartë në rang territori ku do të shënohet në qytetin e Fierit dhe Sarandës.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi kryesisht Jugor dhe Jugperëndimor duke bërë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim deri në 4 ballë./tvklan.al