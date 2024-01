Parashikimi i motit 29 Janar 2024

07:55 29/01/2024

Dita e sotme do të jetë nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme. Herë pas here do të ketë shpeshtim të vranësirave përgjatë kufirit lindor, por nuk priten reshje.

Temperaturat do të ulen në mëngjes dhe mesditë duke regjistruar vlerën minimale -3 gradë Celsius, ndërsa maksimumi do të shkojë në 14 gradë.

Era do të fryjë me shpejtësi 40 km/h në drejtimin verior duke shkaktuar në det dallgëzimin 2 ballë.

