Paraditja do të mbetet me kthjellime në zonat e ulëta dhe vranësira kalimtare, ku më të dukshme në veri dhe lindje ku do të ketë shira të pakta. Në pasdite do të rikthehen kthjellime në të gjithë vendin.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në orët e para të ditës dhe vlerat ekstreme variojnë nga 7°C mëngjesi deri në 24°C maksimumi në zonat e ulëta.

Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 30 km/orë./tvklan.al