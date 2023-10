Parashikimi i motit, 29 Tetor 2023

Shpërndaje







08:00 29/10/2023

Sipas MeteoAlb, orët e para të ditës do të sjellin në Shqipëri intervale të gjata me kthjellime, ku më të dukshme kthjellimet do të jenë në zonat bregdetare.

Ndërsa në pjesën tjetër të territorit parashikohet të ketë kthjellime dhe vranësira të shpeshta.

Pas mesdite pritet që vranësirat të jenë prezente në të gjithë vendin tonë, ku më të fokusuara do të vijojnë në zonat veriore duke gjeneruar rrebeshe të izoluara shiu në ekstremin verior.

Gjatë natës i gjithë territori shqiptar do të mbizotërohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por mesdita sjelle rritje të lehtë të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 7°C deri në 26°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi kryesisht Veriperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim deri në 2 ballë./tvklan.al