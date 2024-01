Parashikimi i motit 3 Janar 2024

08:14 03/01/2024

Sipas Meteoalb, dita e sotme do të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ku herë pas here do të shpeshtohen duke sjellë reshje shiu në zonat veriore dhe qëndrore.

Reshje të izoluara dëbore do të ketë në disa zona të thella malore. Mbrëmja dhe nata do të sjellin përmirësim gradual të kushteve atmosferike.

Sa i përket temperaturave, do të mbeten të pandryshuara në mëngjes dhe në mesditë duke regjistruar vlerën minimale 2 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 17 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 50 km/h.

/tvklan.al