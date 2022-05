Parashikimi i motit 3 Maj 2022

08:00 03/05/2022

Sipas MeteoAlb, orët e paradites dominohen nga vranësira dhe shira të dobët në pjesën më të madhe të vendit por në zonat malore e veriore priten edhe rrebeshe afat-shkurta shiu.

Orët vijuese sjellin përmirësim të dukshëm të motit ku kthjellimet dhe vranësirat e shpeshta do të dominojnë në të gjithë vendin sërish zonat malore përgjatë kufirit lindor mbeten të rrezikuara nga shira të izoluar. Gjatë natës pritet përmirësim i kushteve atmosferike në të gjithë vendin.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë një rënie të lehtë të lehtë në mëngjes por mesdita sjell rritje të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 5°C deri në 21°C.

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Perëndimor, për pasojë në brigjet detare do të gjenerohet dallgëzim i ulët. /tvklan.al