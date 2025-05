Sipas MeteoAlb, do të mbetet territori shqiptar nën ndikimin e Anticiklonit të Afrikës duke sjellë mbizotërim të motit të kthjellët dhe temperaturave të larta gjatë gjithë paradites, por orët e pasdites dhe në vijim priten prezencë e vranësirave në pjesën më të madhe të territorit ku më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat Verilindore duke sjellë momente me pika shiu.

Parashikohet që orët e vona të natës të përmirësojnë sërish kushtet atmosferike në të gjithë vendin.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rwnie të lehtë në mëngjes, por edhe mesdita sjell rënie të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 7°C temperatura më e ulët e shënuar në qytetin e Peshkopisë deri në 30°C vlera më e lartë për-gjatë Ultësirës Perëndimore.

Era do të fryjë e lehtë si në tokë dhe në det me shpejtësi mbi 25 km/h nga drejtimi kryesisht Perëndimor; duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të papërfillshëm./tvklan.al