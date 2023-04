Parashikimi i motit, 3 Prill 2023

08:05 03/04/2023

Sipas MeteoAlb, vendi ynë mbetet nën ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme të cilat do të sjellin vranësira të shumta përgjatë gjithë ditës. Gjatë paradites do të ketë dhe intervale të shkurtra me kthjellimeve.

Ndërsa pjesa tjetër e ditës do të sjellë shtim të vranësirave në të gjithë territorit shqiptar, ku herë pas here do të zhvillohen duke gjeneruar reshje të pakta shiu.

Në zonat malore do të ketë dhe shfaqje të pakta të flokëve të dëborës të cilat më të dukshme do të jenë në zonat verilindore.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por do të rriten në mesditë duke u luhatur nga 2°C deri në 19°C.

Era do të fryjë mesatare dhe e fortë në det me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi verilindore duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 3 ballë./tvklan.al