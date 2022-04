Parashikimi i motit 3 Prill

08:00 03/04/2022

Mbetet e paqëndrueshme situata e atmosferike në të gjithë territorin e vendit duke bërë që vranësirat dhe shirat të jenë dominante në bregdet dhe zonat e ulëta, ku herë pas here do të ketë rrebeshe. Ndërsa zonat malore do të kenë reshje dëbore me intensiet të ulët. Gjatë orëve të vona të pasdites pritet përmirësim gradual i kushteve atmosferike duke larguar reshjet e shiut dhe dëborës nga i gjithë terriori i vendit.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por do të rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 14°C.

Era do të fryjë mesatre me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi verilindor për pasojë në brigjet detare do të krijohen dallgëzim 2 – 3 ballë./tvklan.al