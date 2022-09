Parashikimi i motit 3 Shtator

08:00 03/09/2022

Pjesa e parë e ditës do të jetë në mbizotërimin e motit të kthjellët dhe vranësirave kalimtare, të cilat më të theksuara pritet të jenë në shtrirjen lindore. Por në pjesën e dytë të ditës vranësirat do të behën më të dukshme, ku më të theksuara do të jenë në zonat malore duke krijuar mundësi për momente të pakta me pika shiu në zonat veriore.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të mbeten kostante në mëngjes, por rriten lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 30°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi verior duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë./tvklan.al