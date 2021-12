Parashikimi i motit 30 Dhjetor

08:00 30/12/2021

Territori shqiptar do të përfshihet nga masa ajrore të qëndrueshme të cilat do të sjellin në pjesën e parë të ditës dominim të kthjellimeve dhe kalime të lehta vranësirash, më të dukshme në zonat malore. Por edhe pse në pjesën e dytë të ditës pritet që vranësirat në intervale të shkurtra kohore të theksohen, nuk do të sjellin reshje në vendin tonë.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por do të rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 0°C deri në 18°C.

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi verilindor duke sjellë dallgëzim mbi 3 ballë./tvklan.al