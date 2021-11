Parashikimi i motit 30 Nëntor 2021 - Tv Klan

Parashikimi i motit 30 Nëntor 2021

30/11/2021

Sipas MeteoAlb në orët e para të mëngjesit territori i Shqipërisë do të mbizotërohen nga vranësira dhe reshje të dendura shiu në bregdet dhe zonat e ulëta por reshje dëbore priten në të gjithë zonën malore, më të dukshme në zonat verilindore.

Orët vijuese sjellin ndërprerje të reshjeve si edhe përmirësim të kushteve atmosferike në të gjithë vendin ku kthjellimet do të jene prezente por do të jetë ftohtë pasi masat siberiane futen drejt Ballkanit.

Era e ftohtë verilindore do të bëjë që i ftohti të ndjehet më shumë. Temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish rënie në mëngjes dhe mesdite duke luhatur vlerat ditore nga -2°C deri në 13°C.

Era do të fryjë mesatare deri e forte me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi verior-verilindor, për pasojë në brigjet detare do të krijohet dallgëzim 5 ballë./tvklan.al