Sipas Meteoalb, Shqipëria do të paraqitet me një mot të kthjellët dhe vranësira kalimtare më të theksuara në zonat juglindore. Ndërsa pasditja vijon me vranësira më të theksuara sërish në zonat juglindore.

Temperaturat do të zbresin me 1-2 gradë Celsius në orët e para të mesditës, duke bërë që vlerat ekstremale të variojnë 5-27 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 35 km/h në drejtimin verior, duke shkaktuar në det dallgëzim 2-3 ballë. /tvklan.al