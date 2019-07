Mbetemi nën ndikimin e motit të kthjellët dhe të nxehtë. Zonat malore rrezikohen nga shira të izoluar gjatë orëve të mesditës. Temperaturat e ajrit do të arrijnë deri në 39 gradë Celsius!

Moti do të mbetet i nxehtë ndërsa mesdita në zonat malore nuk përjashtohet mundësia e reshjeve të izoluara në formën e stuhive. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim me shpejtësi 7 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 3 me lartësi vale 0,3–0,5 metër në det të hapur. /tvklan.al