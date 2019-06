E marta vijon me kthjellime e vranësira të herë pas hershme por me shira të përkohshëm vetëm në zona të izoluara Lindore.

Era do të jetë me drejtim Juglindje me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 5 m lartësi vale 1,5–2,0 metër në det të hapur.

Temperaturat rriten lehtë, më e ndjeshme gjatë mesditës. Temperaturat minimale dhe maksimale do të jenë 12/17°C në zonat malore, 13/20°C në zonat e ulëta dhe 14/19°C në ato bregdetare. /tvklan.al