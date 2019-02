Parashikimi i motit 4 Shkurt

Masat ajrore të paqëndrueshme do të vijojnë të kushtëzojnë motin. Për pasojë pjesa e parë e ditës do të dominohet nga vranësira të dendura në të gjithë vendin duke gjeneruar reshje shiu e dëbore.

Pasditja dhe mbrëmja mbetet me vranësira dhe reshje, më të dendura në Jug dhe Qendër të territorit.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por rënia sjellë luhatje të vlerat ekstremale ditore nga -1 në 14°C. Era do fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30-35 km/h nga drejtimi Lindore-Juglindor duke krijuar në det dallgëzim 2-3 ballë. /tvklan.al