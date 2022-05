Parashikimi i motit 5 Maj 2022

08:00 05/05/2022

Sipas MeteoAlb, vendi ynë në pjesën më të madhe të tij do të mbizotërohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike në pothuajse gjithë ditën, ku gjatë paradites dhe mesditës do të ketë kthjellime dhe kalime vranësirash.

Ndërsa pasditja i bën më të dukshme vranësirat duke krijuar mundësi të pakta për shira të izoluara në zonat malore.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 6°C deri në 25°C.

Era do fryjë mesatare në tokë dhe në det me shpejtësinë 35 km/h nga drejtimi Perëndimor, për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të krijohet dallgëzim 2 ballë./tvklan.al