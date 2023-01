Parashikimi i motit 6 Janar 2023

07:57 06/01/2023

Sipas MeteoAlb, paraditja në territorin e vendit pritet të jetë me alternime kthjellimesh dhe kalime vranësirash, ku më të dukshme kthjellimet do të jenë në ultësirën perëndimore.

Ndërsa pas mesdite vranësirat do të shtohen në të gjithë vendin tonë, ku më të theksuara vranësirat do të jenë në zonat Verilindore dhe Juglindore.

Temperaturat ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të ulen në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -2 gradë celsius deri në 16 gradë celsius

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi 28 kilometra në orë nga drejtimi verior do të krijohet dallgëzim 1-2 ballë./tvklan.al