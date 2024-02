Parashikimi i motit, 6 Shkurt 2024

Shpërndaje







08:00 06/02/2024

Sipas MeteoAlb, do të vijojë Shqipëria nën mbizotërimin e masave ajrore me origjinë perëndimore duke kushtëzuar; mot të kthjellët dhe të ngrohtë; orët e pasdites do të sjellin vranësira nëpër të gjithë territorin ku më të theksuara vranësirat do të jenë në zonat malore Verilindore dhe ekstremin Verior.

Parashikohet që kushtet e qëndrueshme atmosferike të na shoqërojnë gjatë natës dhe deri mëngjesin pasardhës.

Temperaturat e ajrit do të rriten në vlerat minimale, por ulen lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -1°C temperatura më e ulët e shënuar në qytetin e Peshkopisë deri në 19°C vlera maksimale e shënuar në qytetin e Fierit.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare duke arritur shpejtësinë maksimale mbi 30 km/h nga drejtimi permanent Jugor; për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohet dallgëzim 2 ballë./tvklan.al