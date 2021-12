Parashikimi i motit 7 Dhjetor 2021

08:00 07/12/2021

Sipas MeteoAlb, masat e ftohta siberiane mbërrijnë në vendin tonë duke sjellë reshje dëbore në të gjithë zonën malore përgjatë shtrirjes lindore si edhe shira të dobët në Ultësirën Perëndimore.

Parashikohet që orët e pasdites të sjellin ndërprerje të reshjeve duke sjellë herë pas here intenvale të shkurtra me kthjellime. Prania e lagështirës së lartë në ajër do të bëjë që i ftohti të ndjehet edhe më shumë.

Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -1°C deri në 12°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 65 km/h nga drejtimi verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 5 ballë. /tvklan.al