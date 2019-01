Parashikimi i motit 7 Janar

Sipas MeteoAlb, paraditja do të dominohet nga kthjellime dhe vranësira në të gjithë vendin, më të dendura përgjatë kufirit Lindor.

Pasditja dhe mbrëmja do të vijojnë me mot të kthjellët dhe vranësira, por në zonat malore do të ketë rreshje dëbore.

Temperaturat e ajrit mbeten konstante në mëngjes, por mesdita sjell rritje duke luhatur vlerat ditore nga -9°C mëngjesi në zonat malore deri në 9°C në bregdet.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi deri 35 km/h nga drejtimi Verior – Verilindor duke krijuar në det dallgëzim 3-4 ballë./tvklan.al