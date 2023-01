Parashikimi i motit 7 Janar 2023

Shpërndaje







08:00 07/01/2023

Sipas MeteoAlb, vendi ynë parashikohet që në pjesën e parë të ditës të sjellë orë të shumta me diell dhe kalime të pakta të vranësirave në zonat malore.

Ndërsa mesdita dhe orët vijuese do të sjellin shpeshtim të vranësirave në të gjithë territorin Shqiptar, megjithatë vranësirat nuk do të shoqërohen me reshje.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -3 gradë celsius deri në 14 gradë celsius.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 28 kilometra në orë nga drejtimi lindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët./tvklan.al