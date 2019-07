Moti do të vijojë me kthjellime dhe kalime të pakta të vranësirave në zonat malore.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim me shpejtësi 10 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 4 me lartësi vale 0,5–1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale do të luhaten nga 17-38 gradë Celsius. /tvklan.al