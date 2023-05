Parashikimi i motit, 7 Maj 2023

08:02 07/05/2023

Sipas MeteoAlb, deri në mesditë i gjithë territori ynë do të jetë nën dominimin e intervaleve të gjata me kthjellime të cilat më të dukshme do të jenë në zonat perëndimore të Shqipërisë.

Parashikohet që pas mesdite vranësirat të theksohen gradualisht duke sjellë momente të pakta me pika shiu përgjatë shtrirjes Lindore. Por orët e mbrëmjes dhe natës vonë do të sjellin dobësim të vranësirave edhe përgjatë kufirit lindor.

Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në mëngjes, por do të ulen në mesditë duke u luhatur nga 6°C deri në 28°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Perëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 1 – 2 ballë./tvklan.al