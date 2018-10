Parashikimi i motit 7 Tetor

Masat ajrore të ngrohta dhe të lagështa vijnë nga Jugperëndimi duke sjellë vranësira të shpeshta në territorin shqiptar. Rrjedhimisht shira afatshkurtër do të jenë prezentë herë pas here thuajse në të gjithë territorin, kryesisht gjatë orëve të pasdites. Shqipëria mbetet me vranësira dhe shira të izoluar në mbrëmje dhe gjatë orëve të natës.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit mbeten konstante gjatë mëngjesit, por rënie me 2-3°C sjell mesdita duke ulur maksimumin territorial në 26- 27°C

Era do fryjë kryesisht mesatare, me shpejtësi deri 35 km/h nga drejtimi Jugperëndimor dhe Perëndimor duke krijuar në det dallgëzim deri 3 ballë./tvklan.al