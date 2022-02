Parashikimi i motit 8 Shkurt 2022

08:00 08/02/2022

Sipas MeteoAlb, pritet përmirësim i dukshëm i kushteve atmosferike në pjesën më të madhe të vendit duke bërë që bregdeti dhe zonat e ulëta të jenë nën ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta ndërsa me vranësira të dendura dhe reshje të izoluara dëbore do të vijojë moti në zonat malore.

Parashikohet që gjatë pasdites i gjithë territori shqiptar të dominohet nga moti i kthjellët dhe vranësirat kalimtare. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -6°C deri në 9°C.

Era do të fryjë e fortë gjatë paradites me shpejtësi 60 km/h nga drejtimi kryesisht Jugor, kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzim 4 ballë. /tvklan.al