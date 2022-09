Parashikuesja: Meta e Berisha do shesin njëri-tjetrin dhe shkatërrojnë popullin shqiptar

Shpërndaje







14:45 12/09/2022

Parashikuesja e fatit në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Irini Kakacaj paralajmëron se strategjia e vetme për të dalë nga kriza është bashkimi i shqiptarëve. Ajo thotë se ata nuk duhet të lejojnë të përçahen nga politika, e cila ka si qëllim vetëm shkatërrimin final. Më tej, Irini zbulon edhe emrat e politikanëve, që sipas saj, shqiptarët nuk duhet t’iu besojnë.

Irini Kakacaj: Në qoftë se shqiptarët vërtet, motrat dhe vëllezërit në çdo vend të botës, do mblidhemi një grusht, Shqipëria një ditë, do më shikoni e kujtoni, mos harroni kurrë, do ngrihet shumë lart. Nga fundi i 2022 deri në fundin e 2023, ne do të kemi luftë, probleme. Duhet të jemi një grusht dhe jo të ndarë sepse këta dy politikanë, Ilir Meta dhe Sali Berisha, unë për Sali Berishën do thosha është në gjendje, por me tjetrin jo dhe kështu do bëhet një luftë. Këta shesin njëri-tjetrin për të kapur një karrige më të fortë dhe të shkatërrojnë popullin shqiptar.

Katerina Trungu: A mendon se ky është një plan shumë herë më i gjerë për të përçarë shqiptarët?

Irini Kakacaj: Po. Është një plan psikologjik, stresues që do të sjellë… sepse normalisht njerëzit janë në gjendje shumë të keqe ekonomike dhe nuk dinë si ta kontrollojnë, por vijnë të huajt që t’i japin një mendim Shqipërisë. Ne nuk kemi nevojë për asnjë njeri të huaj. Shqipëria do shkojë lart e më lart dhe nuk dua të stresohen shqiparët. Mos të lejojnë që këta politikanët të kapin karrigen se është bërë si bukë e djathë që të shkatërrojnë shpirtrat e popullit shqiptar dhe shpirtin e çdo djerse njeriu./tvklan.al