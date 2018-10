Një 21-vjeçar ka përfunduar në pranga pasi akuzohet se i ka kërkuar para një vajze për mospublikimin e disa fotove në rrjetet sociale.

Policia tha se është arrestuar Ylli Kaçi, banues në Mamurras. Me anë të telefonit ai ka shtrënguar me anë të kanosjes të renë A. Gj., duke i kërkuar para për mospublikimim e disa fotove në rrjetet sociale.

I riu tashmë do të përballet në gjykatë me akuzat për “shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”. /tvklan.al