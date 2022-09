Paratë ruse, Nesho: 3 veprimet që kompromentojnë Bashën

Shpërndaje







23:53 14/09/2022

Raporti i publikuar nga inteligjenca amerikane se Rusia ka financuar në mënyrë të fshehtë 300 milionë Dollarë për parti të ndryshme në të gjithë botën ishte tema e diskutimit këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” .

Sipas raportit një nga partitë që ka përfituar nga këto financime të Rusisë është edhe Partia Demokratike. Për këtë veprim është lakuar emri i ish-kryetarit të PD-së, Lulzim Basha.

I ftuari në emisionin ”Opinion”, Agim Nesho shprehet se e vërteta do të dalë në dritë. Gjithsesi ai shton se ish-kryetari i PD-së ka kryer veprime të cilat mund të jenë kompromentuese për të.

Agim Nesho: Neve pa i rënë në qafë njeriu kjo do dalë në dritë, janë dy palët që do e zgjidhin, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë alarmin për influencën e Rusisë në Ballkan. Unë them vetëm një gjë që veprimet e tij pas 17-ës e komprometojnë në një farë mënyre. Sepse bëri tre veprime që fuqizoi çështjen e pushtetit të njëanshëm të zotit Rama. Të cilët ishin, kapja e drejtësisë, ikja nga parlamenti dhe bojkoti i zgjedhjeve lokale.

Blendi Fevziu: Vetëm se Nesho, unë nuk e di nga vijnë lekët, por një politikan shqiptar që luan për interesat e Rusisë siç e tha Batoni është thuajse e pamundur. Pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vënë gishtin drejt Shqipërisë një vend ku influenca ruse e drejtpërdrejtë është thuajse zero.

Agim Nesho: Interesi e Rusisë, ishte që të realizonte një skenar ku të rikthehej si fuqi botërore dhe me Trumpin ishte e gatshme për t’u bërë ajo që amerikanët e quajnë ‘grandburger”. Domethënë të ulen në tavolinë, ku gjithçka negociohet sipas Trump-it. Ky ishte skenari që Rusia ka pasur interes në Ballkan. Prandaj i preferuar i saj nuk është Basha, i cili provoi nga këto veprime, është Rama, atë kërkon që ta ndihmojë që të mbetej si garantor i këtij projekti me Vuçiçin.

Blendi Fevziu: Ti po thua për të ndihmuar Ramën futi agjent Lulin?

Agim Nesho: Jo jo, një minutë, unë them njerëzit edhe vetë afrohen se mund të ketë një divizion social. Kemi edhe gjëra të porositura, në këtë aferë janë futur edhe organe shumë të involvuar. /tvklan.al