Paredes tek PSG për 45 mln euro

PSG pagoi 45 milionë euro për të marrë nga Zenit St Petersburg mesfushorin argjentinas Paredes.

Futbollisti nënshkroi një kontratë për 4 vite e gjysmë. 24-vjeçari ka qenë pjesë edhe e Romës në Europë. Paredes e ka nisur karrierën e tij tek Boca Juniors.

Juventus duket se e ka mbyllur merkaton e Janarit vetëm me afrimin e Caceres. Mediat italiane raportojnë se klubi po bën llogaritë dhe kërkon të kursejë në mënyrë që shpenzimet domethënëse t’i bëjë në merkaton e verës. Edhe pse Bonucci u dëmtua dhe i duhet një zëvendësues, drejtuesit dhe stafi mendojnë se do të mund t’i kalojnë me sukses ndeshjet e radhës deri sa mbrojtësi të riaftësohet.

Në Spanjë Denis Suarez duket se do të largohet nga Barcelona. Futbollisti do të shkojë në formë huazimi tek Arsenal. Në Spanjë u aktivizua pak pasi roli i tij prej mesfushori sulmues ishte gjithnjë i mbuluar.

