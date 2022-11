Paris Hilton sqaron se kur do të bëhet nënë

23:21 18/11/2022

Bukuroshja ka tregua se planifikon të bëhet me fëmijë vitin e ardhshëm

Pas martesës, trashëgimtarja miliardere Paris Hilton është ndeshur shpeshherë me pyetjet se kur do të bëhet nënë. Bukuroshja me anë të një postimi në rrjetin e saj social Instagram ka sqaruar të gjithë ndjekësit lidhur me planet për të patur fëmijë.

“Po marr shumë mesazhe nga njerëz që më pyesin se kur do bëj një fëmijë. Burri im dhe unë gjithmonë kemi dashur të shijojmë vitin e parë të martesës së bashku si çift dhe ne po planifikojmë ta krijojmë familjen tonë në vitin 2023”, ka shkruar ajo.

“Kam një orar jashtëzakonisht të ngjeshur pune dhe udhëtimesh, por asgjë nuk më emocionon më shumë sesa të bëhem nënë në vitin 2023!”, ka vijuar më tej Hilton.

Reagimi i saj në rrjetet sociale erdhi një ditë pasi Kathy, 63 vjeç, tha se vajza e saj e madhe po luftonte për të mbetur shtatzënë. Por Paris i mohoi këto informacione. E pyetur për komentin e mamasë së saj, ajo tha për TMZ se nuk e dinte se ku e kishte marrë atë informacion.

