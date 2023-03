Parku fotovoltaik “Blue1”, gati në fund të vitit

15:54 31/03/2023

Në fund të këtij viti parku fotovoltaik Blue1, park që prodhon energji përmes paneleve diellore në zonën e Semanit në Fier, do të jetë në funksion.

“Kanë nisur kontratat e para të cilat janë të lidhura me firma të rëndësishme të tregut ndërkombëtar”.

Por Kryeministri, që së bashku me zëvendëskryeministren inspektuan këtë investim, lajmëron për ndryshimet që qeveria do të bëjë duke mos lejuar më dhënien e tokave bujqësore për ndërtimin e parqeve të tilla, duke përjashtuar vetëm ato raste kur energjia e përfituar do të përdoren në funksion të bujqësisë.

“Ka një fluks të madh kërkesash edhe nga brenda edhe nga jashtë. Por në asnjë mënyrë nuk do të lëshojmë terrene prodhuese bujqësore për të vendosur panele”.

Por me afrimin e Verës kur temperaturat e larta e bëjnë domosdoshmëri përdorimin e më shumë pajisjeve ftohëse dhe rritet konsumi i energjisë, Kryeministri lajmëron për nisjen e një tjetër fushatë sensibilizuese për kursim.

“Do të duhet të rifillojmë pak nga pak një tjetër fushatë për kursimin sepse është e njëjta gjë si në Dimër si në Verë”.

Balluku rendit të gjitha investimet e pritshme që shkojnë në funksion të prodhimit të energjisë dhe objektivit për ta bërë vendin eksportues neto të energjisë.

“Hap një ankand të ri për parqe fotovoltaike që tashmë do jetë ankandi hibrid. Shpresojmë që në mes të Qershorit ta kemi edhe ankandin e parë të suksesshëm eolik”.

“Blue1” do të ketë një kapacitet prej 50 deri 200 megavatësh dhe do të plotësojë nevojat për energji të afro 30 mijë familjeve. Ndërkohë, që ka nisur puna dhe për ndërtimin e parkut fotovoltaik “Blue2” që mendohet të vendosen në funksion vitin e ardhshëm.

