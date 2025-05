Pas denoncimeve për parregullsi, Sali Berisha i ka bërë thirrje diasporës të vijë për të votuar në Shqipëri.

“Qindra mijëra emigrantë u regjistruan për të votuar, por një çrregullim i organizuar u konstatua në dy vende me postën, e cila ka një emër autoritar, të mirë, por që shfaqi parregullsitë më të mëdha. Kjo, uroj dhe shpresoj, të mos dekurajojë, por përkundrazi, të nxisë çdo qytetar shqiptar jashtë vendit që mund të vijë këto dy ditë dhe të votojë në qendrat e votimit, do ishte një shërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për t’i shërbyer vendit”, tha Berisha.

Berisha solli sërish në vëmendje rezolutën e partive popullore europiane që denoncuan qeverinë Rama për blerje votash.

“E kemi të verifikuar, të vërtetuar absolutisht. Dhe siç e dini ju, rezoluta e Valencias, e Partisë Popullore Europiane, që është organizata më e fuqishme politike e Europës, ka denoncuar Edi Ramën për këto zgjedhje për blerjen e votës me lekë, me kanabis, me punësime, me prokurime, me banda”, tha Berisha.

Berisha shprehu bindjen se opozita do të fitojë zgjedhjet e 11 Majit.

“Kjo do të jetë konferenca e ime e fundit si kryetar opozite, mbasi pas datës 12 Maj kjo opozitë, bëhet mazhorancë e Shqipërisë. E keni ndjerë dhe ju dhe e ka ndjerë çdo shqiptar këtë. Kjo është ndjesia më reale. Por në mënyrën më të frikshme e ka ndjerë Edi Rama. Ju e patë si shkallmoi mbrëmë në televizion, u shkallmua. Fliste për gijotina, fliste për helme. Çfarë nuk fliste. Dmth, ai mbrëmë kishte nevojë urgjente për mjekim, me ato simptoma që pashë dhe unë jam mjek dhe kam qenë i apasionuar. Unë jam kardiolog, por më tërhiqte dhe psikiatria, më ka tërhequr”, tha Berisha.

Kryetari i Partisë Demokratike ftoi qytetarërt që t’i bashkohen mitingut përmbyllës që do të mbahet sot në bulevardin e ri, në kryeqytet.

Klan News