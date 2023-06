Partia Demokratike zyrtare mbledh Kryesinë, në fokus zgjedhja e kryetarit të ri

17:14 15/06/2023

Partia Demokratike zyrtare ka thirrur pasditen e sotme mbledhjen e Kryesisë.

Në një lidhje direkte për Klan News, gazetari Enkel Xhangoli raporton se në fokus të diskutimeve do të jetë zgjedhja e kryetarit të ri të PD-së zyrtare.

Gazetari Xhangoli bën të ditur se kryetari i grupit parlamentar të PD-së zyrtare, Gazment Bardhi nuk do të marrë pjesë në mbledhjen e Kryesisë.

Pritet që në këtë mbledhje të shtrohen 3 pika të rëndësishme që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor.

Së pari, do të jetë miratimi i grupeve të punës që do të ndjekin procesin e certifikimit të PD-së me të drejtë vote që do të marrë pjesë në procesin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të ri të kësaj force politike.

Së dyti, do të jetë edhe miratimi i rregullores së brendshme që lidhet me modalitetet që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor për të zgjedhur kryetarin e ri.

Së treti, diskutimet do të kenë të bëjnë me plotësimin e vakancave në komisionin zgjedhor të PD-së që do të ndjekë të gjithë procesin e zgjedhjes së kryetarit të ri.

Në mbledhje mungojnë Gazment Bardhi, Helidon Bushati, Lefter Gështenja, Saimir Korreshi, Bledjon Nallbati, Dhurata Çupi, Dashnor Sula, Juela Hamati, Jonila Godole dhe Merita Bakiu.

Ndërsa të pranishëm janë Arbi Agalliu, Kreshnik Çollaku, Jemin Gjana, Fitim Zekthi, Gentian Gaba, Endri Hasa, Indrit Sefa, Roland Bejko, Taulant Zeneli, Gazment Koduzi, Taulanda Jupi, Flutura Açka, Orjola Pampuri, Agron Kapllanaj, Enkelejd Alibeaj dhe Xhemal Gjunkshi.

