Partitë Popullore Europiane kanë miratuar rezolutën Integriteti i Zgjedhjeve ne Shqipëri të paraqitur nga PD.

Në këtë rezolutë theksohet se qeveria përdor administratën për të siguruar vota në zgjedhjet e 11 Majit si dhe kërcënimi i qytetarëve nëpërmjet eksponentëve të krimit. Kryetari i PD, Sali Berisha i cili ndodhet në kongresin e PPE të mbajtur në Valencia të Spanjës, tha se nëpëmjet kësaj rezolute bota demokratike dënon kryeministrin Edi Rama.

“Kjo rezuluta e katërt në 5 muaj që dënon Edi Ramën me të vërtetë bota politike, shumica e botës politike është kundër Edi Ramës, ndëshkon Edi Ramën, një rezolutë në të cilën dënohen me forcë të gjitha problematikat e krijuara nga qeverisja e Edi Ramës”, tha Berisha.

Në përgjigje të ironizinit që Edi Rama i bëri fjallimit të tij në kongresin e PPE, Berisha tha se e gjithë bota pret fitoren e PD në zgjedhjet e 11 Majit.

“Në mënyrë të qartë si kristali këta presin fitoren e PD sepse kanë besim të madh se kjo forcë do të rivendos dhe do të rikthejë shtetin ligjor dhe se procesi i integrimit me PD në drejtim është i sigurt dhe do të bëhet realitet anëtarësimi i Shqipërisë në BE”, tha Berisha.

Thotë se mbështetjet që ka marrë PD nga PPE, është një mesazh për largimin e qeverisë “Rama”.

“E gjitha bota pret fitoren e PD-së, e gjithë kjo mbështetje e madhe për opozitën shqiptare kthehet në mesazh të fuqishëm për çdo shqiptar për të firmosur fundin e regjimit të Edi Ramës dhe për të hapur një kapitull të ri”, tha Berisha.

Kryetari i PD, gjatë fjalimit të tij në kongresin e PPE kërkoi mbështetjen e partive simotra të PD për zgjedhje e 11 Majit, ndërsa akuzoi qeverinë “Rama” si të korruptuar dhe bashkëpunëtore të grupeve kriminale.

Klan News