Partitë qeverisëse nuk e mirëpresin idenë e LDK-së

Lidhja Demokratike e Kosovës, kërkon një marrëveshje politike, për rikonfigurimin e tërësishëm të qeverisë dhe të strukturës së dialogut me Serbinë, kanë deklaruar zyrtarët e kësaj partie, e cila është subjekti më i madh opozitarë në Kuvendin e Kosovës.

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, duke folur për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se ky subjekt politik nuk do t’ia falë askujt legjitimitetin politik, të cilin e ka në Kuvendin e Kosovës dhe që e bartë me qëndrimin e saj opozitar.

Sipas tij, përderisa , zgjedhjet e parakohshme, të cilat siç ka thënë ai, janë parapëlqyer nga LDK-ja, është vështirë të ndodhin në fazën e tanishme, për shkak të bashkëngjitjes së Partisë Socialdemokrate në procesin e dialogut, atëherë nevojitet një marrëveshje politike.

“Rikonfigurim total i strukturës së Qeverisë dhe i strukturës së dialogut, përmes një marrëveshjeje politike, e cila, natyrisht, po ashtu e rrëzon Qeverinë dhe e largon nga detyra. Gjithçka po flitet për një qeverisje politike, gjithëpërfshirëse, ku marrin pjesë të gjitha partitë politike dhe ku përballohet bashkërisht procesi i dialogut dhe negociatat e rënda me Serbinë dhe eventualisht një marrëveshje përfundimtare që mund të arrihet, të ratifikohet dhe 30 ditë pas kësaj, Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme përsëri”, tha Haziri.

Nevojën për një “rikonfigurim total të qeverisjes ose të institucioneve të tanishme të vendit”, fillimisht e ka theksuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në një konferencë për medie, ditën e hënë. Ai e ka potencuar këtë nevojë, në mënyrë që të sigurohet shumica e domosdoshme ose e përfaqësimit të domosdoshëm, i cili do të mundësonte më pastaj ratifikimin e marrëveshjeve eventuale në dialogun e Brukselit, por edhe “rolin që i takon secilit subjekt politik mbi bazën e fuqisë politike”.

Në anën tjetër, Memli Krasniqi, shef i Grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, që është partia më e madhe brenda koalicionit qeverisës të udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj, thotë për Radion Evropa e Lirë se Qeveria e Kosovës e ka legjitimitetin e plotë në mandatin e saj që të zbatojë programin qeverisës, sipas marrëveshjes së koalicionit.

Sipas Krasniqit, theksuar se konstelacioni i tanishëm i Qeverisë nuk mund të ndryshohet, siç ka thënë ai, “sa herë që LDK-së dhe kryetarit të saj t’i bie ndërmend për të kërkuar hise në qeveri”.

“Ne i kemi ftuar LDK-në dhe Vetëvendosjen që të bëhen pjesë të procesit të dialogut, për arsye se dialogu i tejkalon përgjegjësitë e vetëm Qeverisë ose të këtij koalicioni, sepse kemi të bëjmë me një temë të rëndësisë nacionale, e cila nëse arrihet një marrëveshje obliguese ndërkombëtare, do të definojë të ardhmen e Republikës së Kosovës. Për këtë arsye ka hapësirë dhe është realisht e nevojshme që edhe opozita të përfshihet në këtë proces. Por, meqenëse ata e kanë refuzuar që të bëhen pjesë e dialogut, duke mos i dhënë mbështetje këtij procesi, atëherë nuk ka asnjë arsye që të diskutohet për kërkesën e tyre që të bëhen pjesë e Qeverisë”, theksoi Krasniqi.

PDK-ja dhe LDK-ja nuk e durojnë njëra tjetrën

Ndërkaq, Bilall Sherifi, shef i Grupit parlamentar të Nismës Socialdemokrate, e cila është pjesë e koalicionit qeverisës, thotë për Radion Evropa e Lirë që partia e tij nuk ka një përgjigje përfundimtare për idenë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por, sipas tij, në parim, çfarëdo ideje që do të mund të parashtrohej për tu arritur marrëveshje ndërmjet partive të koalicionit qeverisës me partitë opozitare, do të shqyrtohej nga partia e tij.

“Deri më tash, qëndrimi i tyre (LDK-së) ka qenë zgjedhjet para bisedimeve. Tash po dëgjoj që janë dakord që të përfshihen në proces të dialogut, por me kusht që të jenë pjesë e qeverisë. Pra, nëse bëhet fjalë për një kërkesë të tillë, për një ide të tillë, ata duhet ta shtrojën atë tek tre kryetarët e shumicës, praktikisht të PAN-it (Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate) dhe të Aleancës Kosova e Re. Duhet të flasin, t’ua shtrojnë idenë e pastaj secila parti, në kryesitë e tyre, do të merr qëndrim rreth kësaj. Por, tash, përveç asaj që do ta shqyrtonim me seriozitetin më të madh, nuk kam se çka të them më shumë”, theksoi Sherifi.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, të martën, ka thënë se Lidhja Demokratike e Kosovës është e mirëseardhur që të marrë përgjegjësitë për vendin. Por, siç tha ai, kërkesa e tij për LDK-në dhe për Lëvizjen Vetëvendosje, nuk është që të vijnë në dialog që ta harxhojnë, konsumojnë ose ndihmojnë Qeverinë.

“Qeveria i ka kryer punët e veta. Të gjitha punët që i ka pasur deri më sot, është duke i kryer. Kërkesa është që t’i ndihmojë pozicionet e Kosovës, sepse na duhet edhe pas zgjedhjeve tjera dhe i vyen edhe LDK-së , Vetëvendosjes apo kushdo që është nesër në pushtet dhe të gjitha qeverive që vijnë më vonë. Pra, ky është qëllimi që ua bëjmë këtë ftesë. Nuk e kam me ndonjë hile për ta. Nëse ata kanë ndonjë kërkesë pastaj, thonë ‘po, do të vinim ta ndihmonim dialogun, por a mundemi…’ , nuk e di, ndonjë arsye e caktuar. Pse të mos e shqyrtojmë? Janë interesa nacionale”, theksoi Haradinaj.

Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, deri më tash kanë kundërshtuar në Kuvendin e Kosovës rezolutën për dialogun me Serbinë, formimin e Ekipit negociator, si dhe projektligjin për dialogun me Serbinë./REL