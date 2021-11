Partizani barazon me Laçin

23:20 20/11/2021

Vllaznia mposht Kastriotin

Partizani nuk arriti të gjejë fitoren e dytë të sezonit. Të kuqtë u ndalën në barazim 1-1 me Laçin në ndeshjen e luajtur në Air Albania. Ishin kurbinasit që kaluan të parët në avantazh me Shehun që u tregua i saktë nga pika e penalltisë në të 35-tën e pjesës së parë.

Në pjesën e dytë Partizani kërkoi me ngulm barazimin, por e gjeti vetëm në minutën e 79-të me Tedi Carën. Partizani mbetet në vendin e 7-të me 9 pikë ndërsa përfiton Laci që ngjitet përkohësisht në vendin e katërt të renditjes. Më herët Vllaznia fitoi 3-1 me Kastriotin. Shkodranët kaluan në avantazh që në minutën e 10 me kroatin Ante Aralica.

Ardit Hoxhaj dyfishoi në minutën e 19. Në pjesën e dytë ishte sërish vlonjati Hoxhaj që shënoi. Goli i krutanëve erdhi në minutën e 77-të me Ajazin.

Koha e mbetur ishte e pamjaftueshme për të ndryshuar rezultatin përfundimtar të ndeshjes. Kastrioti mbetet në vendin e fundit të renditjes me 5 pikë.

