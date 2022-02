Partizani barazon me Vllazninë

20:00 19/02/2022

Partizani dhe Vllaznia barazuan në sfidën e javës së 21. Në Air Albania përfundoi 1-1.

Ishin shkodranët që e nisën mirë sfidën me presion që në minutat e para. Fituan një 12-metërsh që e ktheu në gol Latifi. Situata u kthye dhe ishte partizani që po kontrollonte lojën. Hakaj i Vllaznisë u ndëshkua me të kuq në minutat shtesë të pjesës së parë. Partizani nuk e shfrytëzoi epërsinë numerike dhe mundi të shënonte vetëm golin e barazimit me Carën në minutën e 64.

Egnatia mori një fitore të rëndësishme ndaj Skënderbeut. Në Rrogozhinë fituan 2-0 duke u ngjitur në vendin e tetë që më mbahej nga korçarët. Në pjesën e parë të takimit shënoi Augusto, ndërsa në të dytën dyfishoi Jackson. Pasditen e sotme do të luhet sfida Partizani-Vllaznia.

