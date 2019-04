Partizani eviton humbjen me Laçin

Partizani dhe Laçi u ndanë në barazim 1-1 në ndeshjen hapëse të javës së 31 të Superligës. Në “Selman Stërmasi” të kuqtë pësuan në mesin e pjesës së parë me penalltinë e kthyer në gol nga Shtubina. Laçi mendoi të administronte rezultatin në fushë kundërshtare ndërsa Partizani nuk reshti së kërkuari golin. Në pjesën e dytë trajneri i të kuqve Skënder Gega, aktivizoi Çinarin dhe më pas Bruno Telushin që u rikthye në fushë pas një mungese të gjatë. Kjo dyshe solli edhe golin e barazimit.

Çinari u pengua në zonë ndërsa Telushi u tregua i saktë nga pika e 11-metërshit. Ishte minuta e 83 dhe shumë vonë për të ndryshuar rezultatin e takimit. Partizani pret me interes përballjen e Kukësit me Teutën për të mësuar nëse do të mund të ruajë distancën me vendin e dytë.

Tv Klan